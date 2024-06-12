2024 Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910469

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203910469 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 6+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

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Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 498,53247

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 19.555

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910469

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 498,53247

Başarı Sıralaması: 19.555

Kontenjan 2023 – 2024 : 6+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 473,37959

Başarı Sıralaması: 36.961

Kontenjan 2022: 22+0

Yerleşen 2022: 22

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 392,93208

Başarı Sıralaması : 49.414

Kontenjan 2021 : 30+0

Yerleşen 2021 : 30

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 453,78754

Başarı Sıralaması: 51.2

Kontenjan 2020 : 32+0

Yerleşen 2020 : 32

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.