2024 Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910293

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Koç Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 203910293 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 141+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 141 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 340,76749
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 141
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 194.493
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910293
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 340,76749
Başarı Sıralaması: 194.493
Kontenjan 2023 – 2024 : 141+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 141
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 351,72700
Başarı Sıralaması: 170.963
Kontenjan 2022: 134+0
Yerleşen 2022: 134
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 292,04538
Başarı Sıralaması : 176.391
Kontenjan 2021 : 120+0
Yerleşen 2021 : 120
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,08515
Başarı Sıralaması: 213
Kontenjan 2020 : 117+0
Yerleşen 2020 : 117
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.