2024 Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910293

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Koç Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910293

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Koç Üniversitesi İşletme  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Koç Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   İşletme  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi İşletme  Bölümü tercih kod numarası 203910293 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi İşletme  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme  Bölümü kontenjanı 141+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İşletme  Bölümüne 141 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban Puanı: 340,76749

Koç Üniversitesi İşletme  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 141

Koç Üniversitesi İşletme  Bölümü Başarı Sıralaması: 194.493

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910293   

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 340,76749

Başarı Sıralaması: 194.493

Kontenjan 2023 – 2024 : 141+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 141

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,72700

Başarı Sıralaması:  170.963

Kontenjan 2022:  134+0

Yerleşen 2022: 134

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 292,04538

Başarı Sıralaması :  176.391

Kontenjan 2021 :  120+0

Yerleşen 2021 : 120

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 321,08515

Başarı Sıralaması:  213

Kontenjan 2020 :  117+0

Yerleşen 2020 : 117

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Koç Üniversitesi İşletme  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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