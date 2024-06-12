2024 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106210335

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 106210335 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 115+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 118 kişi yerleşmiştir.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 353,59106

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 118

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 181.675

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106210335

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 353,59106

Başarı Sıralaması: 181.675

Kontenjan 2023 – 2024 : 115+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 118

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,94972

Başarı Sıralaması: 170.881

Kontenjan 2022: 115+3

Yerleşen 2022: 118

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 309,79814

Başarı Sıralaması : 146.493

Kontenjan 2021 : 115+3

Yerleşen 2021 : 118

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 384,39231

Başarı Sıralaması: 115

Kontenjan 2020 : 110+3

Yerleşen 2020 : 113

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.