2024 Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203851905

Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge PlanlamaBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203851905

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir  ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi   Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi   Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü tercih kod numarası 203851905 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü , Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Şehir ve Bölge Planlama    Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Taban Puanı: 210,73806

Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 34

Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü Başarı Sıralaması: 1.053.693

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851905   

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 210,73806

Başarı Sıralaması: 1.053.693

Kontenjan 2023 – 2024 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 34

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195,24759

Başarı Sıralaması:  1.132.318

Kontenjan 2022:  15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  42+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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