2024 Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203711512 Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.