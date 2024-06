2024 Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203790236 Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.