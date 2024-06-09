2024 İzmir Demokrasi Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111110105

İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İzmir Demokrasi Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111110105

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111110105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 373,12617

İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 97.303

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111110105   

ÜNİVERSİTE: İzmir Demokrasi Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,12617

Başarı Sıralaması: 97.303

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,21364

Başarı Sıralaması:  130.25

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Demokrasi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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