2024 İzmir Demokrasi Üni. Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111110089

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 111110089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 267,17981

İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 694.756

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111110089

ÜNİVERSİTE: İzmir Demokrasi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 267,17981

Başarı Sıralaması: 694.756

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,22427

Başarı Sıralaması: 623.957

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 206,52658

Başarı Sıralaması : 584.394

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,55551

Başarı Sıralaması: 534

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.