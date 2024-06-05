2024 İstanbul Üni. Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105690823

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tercih kod numarası 105690823 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanı: 284,77532

İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 82.667

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690823

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 284,77532

Başarı Sıralaması: 82.667

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.