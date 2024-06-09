2024 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111610467

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 111610467 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 378,99604

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 84.143

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111610467

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 378,99604

Başarı Sıralaması: 84.143

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 380,60825

Başarı Sıralaması: 96

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: 57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 331,22805

Başarı Sıralaması : 77.889

Kontenjan 2021 : 55+2

Yerleşen 2021 : 57

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 382,23124

Başarı Sıralaması: 64.2

Kontenjan 2020 : 55+2

Yerleşen 2020 : 57

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.