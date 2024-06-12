2024 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111611192

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111611192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 210+6+0+6+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 222 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 403,94919
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 222
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 105.828
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111611192
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
FAKÜLTE: Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 403,94919
Başarı Sıralaması: 105.828
Kontenjan 2023 – 2024 : 210+6+0+6+0
Yerleşen 2023 – 2024: 222
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 407,24468
Başarı Sıralaması: 98.136
Kontenjan 2022: 210+6
Yerleşen 2022: 216
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 349,52817
Başarı Sıralaması : 92.467
Kontenjan 2021 : 210+6
Yerleşen 2021 : 216
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 405,45503
Başarı Sıralaması: 94.3
Kontenjan 2020 : 210+6
Yerleşen 2020 : 216
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.