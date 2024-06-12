2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203190076

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203190076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 12+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 402,59868

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 107.438

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203190076

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 402,59868

Başarı Sıralaması: 107.438

Kontenjan 2023 – 2024 : 12+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 403,75660

Başarı Sıralaması: 101.878

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 348,80632

Başarı Sıralaması : 93.309

Kontenjan 2021 : 12+0

Yerleşen 2021 : 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,58805

Başarı Sıralaması: 111

Kontenjan 2020 : 15+0

Yerleşen 2020 : 15

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.