2024 İstanbul Gedik Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 201750291 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Gedik Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Gedik Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 201750291 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Gedik Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

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İstanbul Gedik Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 339,05576

İstanbul Gedik Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 502.337

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201750291

ÜNİVERSİTE: İstanbul Gedik Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 339,05576

Başarı Sıralaması: 502.337

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,49883

Başarı Sıralaması: 507.984

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278.81318

Başarı Sıralaması: 504396

Kontenjan 2021: 5+0

Yerleşen 2021: Doldu-5