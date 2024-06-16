2024 İstanbul Galata Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 209810073 Ücretli

209810073 | İstanbul Galata Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Galata Üniversitesi Aşçılık ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İstanbul Galata Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 209810073 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Galata Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Galata Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Galata Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 209810073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Galata Üniversitesi Aşçılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Galata Üniversitesi   Aşçılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Galata Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık   Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Galata Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 207,41504

İstanbul Galata Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.430.356

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209810073

ÜNİVERSİTE: İstanbul Galata Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 207,41504

Başarı Sıralaması: 2.430.356

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196,48808

Başarı Sıralaması:  2.707.048

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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