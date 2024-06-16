2024 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 112551889 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta ilinde bulunan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 112551889 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Isparta Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı-93 kişi yerleşmiştir.

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 249,92317

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.615.879

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112551889

ÜNİVERSİTE: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 249,92317

Başarı Sıralaması: 1.615.879

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-93

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,33089

Başarı Sıralaması: 1.562.108

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 183.30464

Başarı Sıralaması: 1613820

Kontenjan 2021: 90+3

Yerleşen 2021: Doldu-93