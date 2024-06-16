2024 İskenderun Teknik Üni. Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110750015 Ücretsiz

110750015 | İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 İskenderun Teknik Üni. Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110750015 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 110750015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İskenderun Teknik Üniversitesi   Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İskenderun Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü   Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 256,00420

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.512.748

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110750015

ÜNİVERSİTE: İskenderun Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz ve Liman İşletmeciliği

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 256,00420

Başarı Sıralaması: 1.512.748

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,52945

Başarı Sıralaması:  1.117.367

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.80818

Başarı Sıralaması:  1179290

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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