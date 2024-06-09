2024 İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105310082

İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105310082

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya  ilinde bulunan İnönü Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Sınıf Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 105310082 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+13 kişidir. 2023 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 374,12351

İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 65

İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 94.961

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105310082   

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 374,12351

Başarı Sıralaması: 94.961

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+13

Yerleşen 2023 – 2024: 65

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,21402

Başarı Sıralaması:  101.375

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 323,62931

Başarı Sıralaması :  92.881

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,00782

Başarı Sıralaması:  94.1

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

taban-taban-puanlari.jpg

İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 İstanbul Nişantaşı Üni. Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210401998
2024 İstanbul Nişantaşı Üni. Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 210401998
2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111790339
2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111790339
2024 İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105610555
2024 İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105610555
2024 Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204090342
2024 Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204090342
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı