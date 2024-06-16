2024 İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 105350663 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 105350663 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Malatya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+23 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-119 kişi yerleşmiştir.

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İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 246,38317

İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.677.086

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105350663

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 246,38317

Başarı Sıralaması: 1.677.086

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+23

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-119

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,45301

Başarı Sıralaması: 1.398.818

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.27381

Başarı Sıralaması: 1357064

Kontenjan 2021: 90+3

Yerleşen 2021: Doldu-93