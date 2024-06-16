2024 İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 105350663 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 105350663 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Malatya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+23 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-119 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 246,38317
İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.677.086
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105350663
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 246,38317
Başarı Sıralaması: 1.677.086
Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+23
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-119
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,45301
Başarı Sıralaması: 1.398.818
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: Doldu-93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206.27381
Başarı Sıralaması: 1357064
Kontenjan 2021: 90+3
Yerleşen 2021: Doldu-93