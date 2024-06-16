2024 İnönü Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 105350584 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 105350584 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İnönü Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İnönü Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+16 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-85 kişi yerleşmiştir.
İnönü Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 311,97455
İnönü Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 747.555
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105350584
ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi
FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı
ŞEHİR: Malatya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 311,97455
Başarı Sıralaması: 747.555
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+16
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-85
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,69238
Başarı Sıralaması: 836.748
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247.86141
Başarı Sıralaması: 819234
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67