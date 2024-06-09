2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202190196

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202190196

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Fakültesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 202190196 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 31+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 300,27320

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 410.572

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202190196   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 300,27320

Başarı Sıralaması: 410.572

Kontenjan 2023 – 2024 : 31+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,55248

Başarı Sıralaması:  412.925

Kontenjan 2022:  31+0

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 237,82167

Başarı Sıralaması :  470.995

Kontenjan 2021 :  31+0

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

taban-taban-puanlari.jpg

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Bartın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101610161
2024 Bartın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101610161
2024 İstinye Üniversitesi Felsefe Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208450800
2024 İstinye Üniversitesi Felsefe Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208450800
2024 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910179
2024 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106910179
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108190137
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üni. Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108190137
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Günlük burç yorumları: 9 Haziran Pazar günü burç yorumlarınız nelerdir, sizleri neler bekliyor? Aşk, para, sağlık, kariyer...
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı