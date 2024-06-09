2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202190196

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 202190196 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 31+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 300,27320

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 410.572

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202190196

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 300,27320

Başarı Sıralaması: 410.572

Kontenjan 2023 – 2024 : 31+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,55248

Başarı Sıralaması: 412.925

Kontenjan 2022: 31+0

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 237,82167

Başarı Sıralaması : 470.995

Kontenjan 2021 : 31+0

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.