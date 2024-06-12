2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202110126

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Moleküler Biyoloji ve GenetikBölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202110126

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Fen Fakültesi   Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü tercih kod numarası 202110126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü kontenjanı 11+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Taban Puanı: 533,41513

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü Başarı Sıralaması: 3.105

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110126   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 533,41513

Başarı Sıralaması: 3.105

Kontenjan 2023 – 2024 : 11+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 534,25930

Başarı Sıralaması:  2.11

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 479,18227

Başarı Sıralaması :  3.831

Kontenjan 2021 :  12+0

Yerleşen 2021 : 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 517,17075

Başarı Sıralaması:  6.79

Kontenjan 2020 :  12+0

Yerleşen 2020 : 12

taban-taban-puanlari.jpg

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301610157
2024 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üni. Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıBölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301610157
2024 Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106610022
2024 Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106610022
2024 Karadeniz Teknik Üni. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106210495
2024 Karadeniz Teknik Üni. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 106210495
2024 Yeditepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206110635
2024 Yeditepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 206110635
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Kurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı