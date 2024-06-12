2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201610972

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 201610972 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 290,63726

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 80

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 365.566

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201610972

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,63726

Başarı Sıralaması: 365.566

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 80

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,81529

Başarı Sıralaması: 345.18

Kontenjan 2022: 70+0

Yerleşen 2022: 70

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 243,64214

Başarı Sıralaması : 315.916

Kontenjan 2021 : 60+0

Yerleşen 2021 : 60

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,80140

Başarı Sıralaması: 343

Kontenjan 2020 : 62+0

Yerleşen 2020 : 62

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.