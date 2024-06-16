2024 Hakkari Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 104950193 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hakkari Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hakkari ilinde bulunan Hakkari Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hakkari Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 104950193 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hakkari Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hakkari Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hakkari Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Çölemerik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hakkari ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Hakkari Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 251,80634

Hakkari Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.583.658

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104950193

ÜNİVERSİTE: Hakkari Üniversitesi

FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık

ŞEHİR: Hakkari

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,80634

Başarı Sıralaması: 1.583.658

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,17179

Başarı Sıralaması: 1.403.704

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204.03389

Başarı Sıralaması: 1391387

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31