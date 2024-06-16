2024 Hacettepe Üniversitesi Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 104890456 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 104890456 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 312,66486

Hacettepe Üniversitesi Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 740.39

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104890456

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Sahne Işık ve Ses Teknolojileri

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 312,66486

Başarı Sıralaması: 740.39

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,76164

Başarı Sıralaması: 771.226

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240.99229

Başarı Sıralaması: 900079

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41