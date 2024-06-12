2024 Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810362

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 104810362 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 384,21481

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 131.52

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810362

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 384,21481

Başarı Sıralaması: 131.52

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,32140

Başarı Sıralaması: 171.949

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 274,98391

Başarı Sıralaması : 217.319

Kontenjan 2021 : 90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,72801

Başarı Sıralaması: 243

Kontenjan 2020 : 100+3

Yerleşen 2020 : 103

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.