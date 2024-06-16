2024 Hacettepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 104850528 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 104850528 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne Dolmadı-73 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 308,24043

Hacettepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 787.849

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104850528

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Endüstri Ürünleri Tasarımı

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 308,24043

Başarı Sıralaması: 787.849

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,31794

Başarı Sıralaması: 786.681

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249.0725

Başarı Sıralaması: 804674

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72