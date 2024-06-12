2024 Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810917

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104810917 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 115+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 118 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 532,42525

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 118

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 3.388

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810917

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 532,42525

Başarı Sıralaması: 3.388

Kontenjan 2023 – 2024 : 115+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 118

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 528,35762

Başarı Sıralaması: 3.576

Kontenjan 2022: 105+3

Yerleşen 2022: 108

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 471,85230

Başarı Sıralaması : 5.248

Kontenjan 2021 : 105+3

Yerleşen 2021 : 108

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 516,14891

Başarı Sıralaması: 7.2

Kontenjan 2020 : 100+3

Yerleşen 2020 : 103

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.