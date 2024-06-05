2024 Hacettepe Üni. Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 104890561

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tercih kod numarası 104890561 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

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Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanı: 432,16696

Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 16.116

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104890561

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 432,16696

Başarı Sıralaması: 16.116

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.