2024 Gümüşhane Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 104750123 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gümüşhane ilinde bulunan Gümüşhane Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gümüşhane Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 104750123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gümüşhane Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gümüşhane Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gümüşhane Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gümüşhane ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Gümüşhane Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 227,52355

Gümüşhane Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.026.125

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104750123

ÜNİVERSİTE: Gümüşhane Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: Gümüşhane

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 227,52355

Başarı Sıralaması: 2.026.125

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,48713

Başarı Sıralaması: 2.271.419

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1609193

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-2