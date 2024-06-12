2024 Girne Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300790118

Girne Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Girne Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300790118

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Girne Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Girne Üniversitesi   Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi   Pilotaj (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Girne Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 300790118 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Girne Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Girne Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Girne Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 13+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Pilotaj (Fakülte)   Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

Girne Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 249,28110

Girne Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 13

Girne Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 616.746

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300790118   

ÜNİVERSİTE: Girne Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 249,28110

Başarı Sıralaması: 616.746

Kontenjan 2023 – 2024 : 13+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Girne Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Girne Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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