2024 Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104210402

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 104210402 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+15 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 77 kişi yerleşmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 493,96106

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Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 77

Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 22.564

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104210402

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 493,96106

Başarı Sıralaması: 22.564

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+15

Yerleşen 2023 – 2024: 77

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 492,78790

Başarı Sıralaması: 22.328

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 436,74165

Başarı Sıralaması : 18.199

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 496,64504

Başarı Sıralaması: 17.8

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gaziantep Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.