2024 Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 104251241 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 104251241 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Oğuzeli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+25 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-131 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 262,93939

Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.400.231

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104251241

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 262,93939

Başarı Sıralaması: 1.400.231

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+25

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-131

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,71122

Başarı Sıralaması: 1.377.487

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.34527

Başarı Sıralaması: 1325756

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62