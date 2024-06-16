2024 Gaziantep Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Taban Puanları ( Önlisans ) 104250579 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü tercih kod numarası 104250579 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Halıcılık ve Kilimcilik Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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Gaziantep Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Taban Puanı: 245,49644

Gaziantep Üniversitesi Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.692.845

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104250579

ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi

FAKÜLTE: Halıcılık ve Kilimcilik

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 245,49644

Başarı Sıralaması: 1.692.845

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,46094

Başarı Sıralaması: 1.504.330

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1626644

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-50