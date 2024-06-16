2024 Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 104251002 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 104251002 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gaziantep Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Nizip Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-104 kişi yerleşmiştir.
Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 255,18129
Gaziantep Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.526.606
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104251002
ÜNİVERSİTE: Gaziantep Üniversitesi
FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 255,18129
Başarı Sıralaması: 1.526.606
Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+20
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-104
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250,48930
Başarı Sıralaması: 1.503.754
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: Doldu-82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 196.95666
Başarı Sıralaması: 1498948
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Doldu-82