2024 Gazi Üniversitesi İstatistikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104110112

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi İstatistik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü tercih kod numarası 104110112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İstatistik Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İstatistik Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Taban Puanı: 382,86474
Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82
Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Başarı Sıralaması: 133.488
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104110112
ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 382,86474
Başarı Sıralaması: 133.488
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 82
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,07538
Başarı Sıralaması: 228.822
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 247,79203
Başarı Sıralaması : 300.217
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,91395
Başarı Sıralaması: 332
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.