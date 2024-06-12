2024 Gazi Üniversitesi İstatistikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104110112

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Gazi Üniversitesi İstatistik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü tercih kod numarası 104110112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İstatistik Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İstatistik Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Taban Puanı: 382,86474

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Başarı Sıralaması: 133.488

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104110112

ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,86474

Başarı Sıralaması: 133.488

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,07538

Başarı Sıralaması: 228.822

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 247,79203

Başarı Sıralaması : 300.217

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,91395

Başarı Sıralaması: 332

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.