2024 Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Taban Puanları ( Önlisans ) 104070055 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü tercih kod numarası 104070055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Galatasaray Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Puanı: 395,90508

Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 206.568

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104070055

ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz Ulaştırma ve İşletme

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 395,90508

Başarı Sıralaması: 206.568

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,29714

Başarı Sıralaması: 256.899

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320.06511

Başarı Sıralaması: 261996

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Doldu-26