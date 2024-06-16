2024 Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Taban Puanları ( Önlisans ) 104070055 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü tercih kod numarası 104070055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Galatasaray Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Puanı: 395,90508
Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 206.568
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104070055
ÜNİVERSİTE: Galatasaray Üniversitesi
FAKÜLTE: Deniz Ulaştırma ve İşletme
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 395,90508
Başarı Sıralaması: 206.568
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 379,29714
Başarı Sıralaması: 256.899
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 320.06511
Başarı Sıralaması: 261996
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Doldu-26