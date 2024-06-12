2024 Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510165

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 103510165 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 33+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.

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Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 298,90409

Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 35

Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 331.822

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510165

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 298,90409

Başarı Sıralaması: 331.822

Kontenjan 2023 – 2024 : 33+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 35

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,53863

Başarı Sıralaması: 342.5

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 225,50883

Başarı Sıralaması : 379.497

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,79744

Başarı Sıralaması: 386

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.