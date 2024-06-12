2024 Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510014

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 103510014 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 120+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 479,33696
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 123
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 33.151
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510014
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 479,33696
Başarı Sıralaması: 33.151
Kontenjan 2023 – 2024 : 120+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 123
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 479,51302
Başarı Sıralaması: 32.132
Kontenjan 2022: 120+3
Yerleşen 2022: 123
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 421,63683
Başarı Sıralaması : 27.343
Kontenjan 2021 : 120+3
Yerleşen 2021 : 123
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 484,60454
Başarı Sıralaması: 26.2
Kontenjan 2020 : 110+3
Yerleşen 2020 : 113
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.