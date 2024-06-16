2024 Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103451048 Ücretsiz

103451048 | Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103451048 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103451048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi   Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi   Bölümü   Aliağa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 280,23408

Ege Üniversitesi Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.141.103

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103451048

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 280,23408

Başarı Sıralaması: 1.141.103

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,63794

Başarı Sıralaması:  1.159.092

Kontenjan 2022:  55+2

Yerleşen 2022:  Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.34313

Başarı Sıralaması:  1172107

Kontenjan 2021:  55+2

Yerleşen 2021:  Doldu-57

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