2024 Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103190640 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103190640 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kaynak Teknolojisi Bölümü Torbalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kaynak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kaynak Teknolojisi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 258,01746
Dokuz Eylül Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.479.709
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103190640
ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi
FAKÜLTE: Kaynak Teknolojisi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 258,01746
Başarı Sıralaması: 1.479.709
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,13268
Başarı Sıralaması: 1.474.227
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 186.91636
Başarı Sıralaması: 1602465
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Doldu-31