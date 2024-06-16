2024 Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 201290277 %50 İndirimli

201290277 | Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi Optisyenlik ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 201290277 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 201290277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Optisyenlik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi   Optisyenlik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik   Bölümü kontenjanı 60+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 202,58484

Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.526.707

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290277

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 202,58484

Başarı Sıralaması: 2.526.707

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,60154

Başarı Sıralaması:  2.318.823

Kontenjan 2022:  54+0

Yerleşen 2022:  Doldu-54

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196.78699

Başarı Sıralaması:  1501311

Kontenjan 2021:  46+0

Yerleşen 2021:  Doldu-46

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