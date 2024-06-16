2024 Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 201290277 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 201290277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğuş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 60+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.
Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 202,58484
Doğuş Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.526.707
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201290277
ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 202,58484
Başarı Sıralaması: 2.526.707
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213,60154
Başarı Sıralaması: 2.318.823
Kontenjan 2022: 54+0
Yerleşen 2022: Doldu-54
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 196.78699
Başarı Sıralaması: 1501311
Kontenjan 2021: 46+0
Yerleşen 2021: Doldu-46