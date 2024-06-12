2024 Doğuş Üniversitesi Dijital Oyun TasarımıBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201290302

Doğuş Üniversitesi Dijital Oyun TasarımıBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğuş Üniversitesi Dijital Oyun TasarımıBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201290302

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Doğuş Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü tercih kod numarası 201290302 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Dijital Oyun Tasarımı    Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Taban Puanı: 402,83912

Doğuş Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Doğuş Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Başarı Sıralaması: 107.139

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290302   

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 402,83912

Başarı Sıralaması: 107.139

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,17581

Başarı Sıralaması:  107.005

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022: 7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 323,12270

Başarı Sıralaması :  126.045

Kontenjan 2021 :  6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Doğuş Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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