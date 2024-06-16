2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 300150642 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 300150642 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 23+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-23 kişi yerleşmiştir.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 252,82978

Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.566.384

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300150642

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 252,82978

Başarı Sıralaması: 1.566.384

Kontenjan 2022 – 2023 : 23+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-23

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,62925

Başarı Sıralaması: 1.395.787

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201.91703

Başarı Sıralaması: 1423845

Kontenjan 2021: 12+0

Yerleşen 2021: Doldu-12