2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 300150642 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 300150642 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 23+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-23 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 252,82978
Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.566.384
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300150642
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 252,82978
Başarı Sıralaması: 1.566.384
Kontenjan 2022 – 2023 : 23+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-23
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,62925
Başarı Sıralaması: 1.395.787
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 201.91703
Başarı Sıralaması: 1423845
Kontenjan 2021: 12+0
Yerleşen 2021: Doldu-12