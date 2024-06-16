2024 Dicle Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103090149 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103090149 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 293,78583
Dicle Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 959.067
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103090149
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 293,78583
Başarı Sıralaması: 959.067
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283,02423
Başarı Sıralaması: 1.002.316
Kontenjan 2022: 51+2
Yerleşen 2022: Doldu-53
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247.33822
Başarı Sıralaması: 825474
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41