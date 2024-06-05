2024 Dicle Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010328

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dicle Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 103010328 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 20+1+0+0+5 kişidir. 2023 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 426,87448
Dicle Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26
Dicle Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 17.953
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103010328
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 426,87448
Başarı Sıralaması: 17.953
Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+0+5
Yerleşen 2023 – 2024: 26
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 412,18176
Başarı Sıralaması: 19.699
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 378,00782
Başarı Sıralaması : 18.693
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 396,08163
Başarı Sıralaması: 16.7
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Dicle Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.