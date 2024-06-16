2024 Çukurova Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102951116 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Su Altı Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102951116 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Su Altı Teknolojisi Bölümü Yumurtalık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Altı Teknolojisi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Su Altı Teknolojisi Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 269,38080
Çukurova Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.300.050
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102951116
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Su Altı Teknolojisi
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 269,38080
Başarı Sıralaması: 1.300.050
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+6
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,26380
Başarı Sıralaması: 1.402.077
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206.99942
Başarı Sıralaması: 1345965
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Doldu-26