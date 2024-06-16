2024 Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 201050668 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 201050668 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

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Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 294,02321

Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 956.053

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201050668

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 294,02321

Başarı Sıralaması: 956.053

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,44400

Başarı Sıralaması: 1.022.818

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: Doldu-5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237.02554

Başarı Sıralaması: 946188

Kontenjan 2021: 7+0

Yerleşen 2021: Doldu-7