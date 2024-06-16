2024 Bingöl Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 102090057 Ücretsiz

102090057 | Bingöl Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bingöl Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 102090057 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 102090057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi   Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü   Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 260,68697

Bingöl Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.436.136

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102090057

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Özel Güvenlik ve Koruma

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 260,68697

Başarı Sıralaması: 1.436.136

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,14124

Başarı Sıralaması:  1.547.041

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196.481

Başarı Sıralaması:  1505649

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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