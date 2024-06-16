2024 Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101650318 Ücretsiz

101650318 | Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bartın ilimizde yer alan Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101650318 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 101650318 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü   Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 235,27105

Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.878.656

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101650318

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Seyahat Hizmetleri

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,27105

Başarı Sıralaması: 1.878.656

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,26454

Başarı Sıralaması:  2.007.955

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1595633

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-4

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102690119 Ücretsiz
2024 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 102690119 Ücretsiz
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 110351177 Ücretsiz
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 110351177 Ücretsiz
2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 200150591 İÖ-Ücretli
2024 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taban Puanları ( Önlisans ) 200150591 İÖ-Ücretli
2024 Atatürk Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490656 AÖ-Ücretli
2024 Atatürk Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101490656 AÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları