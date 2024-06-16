2024 Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 101650318 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bartın ilinde bulunan Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 101650318 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bartın Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bartın ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 235,27105

Bartın Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.878.656

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101650318

ÜNİVERSİTE: Bartın Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Seyahat Hizmetleri

ŞEHİR: Bartın

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,27105

Başarı Sıralaması: 1.878.656

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,26454

Başarı Sıralaması: 2.007.955

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1595633

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-4