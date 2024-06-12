2024 Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101510435

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Balıkesir Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 101510435 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 160+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 164 kişi yerleşmiştir.

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Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 496,93964

Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 164

Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 20.615

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101510435

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 496,93964

Başarı Sıralaması: 20.615

Kontenjan 2023 – 2024 : 160+4+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 164

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 495,22588

Başarı Sıralaması: 20.634

Kontenjan 2022: 160+4

Yerleşen 2022: 164

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 439,05579

Başarı Sıralaması : 17.001

Kontenjan 2021 : 150+4

Yerleşen 2021 : 154

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 500,07722

Başarı Sıralaması: 15.6

Kontenjan 2020 : 150+4

Yerleşen 2020 : 154

Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.