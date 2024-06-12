2024 Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101510435

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Balıkesir Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 101510435 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 160+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 164 kişi yerleşmiştir.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 496,93964
Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 164
Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 20.615
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101510435
ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Balıkesir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 496,93964
Başarı Sıralaması: 20.615
Kontenjan 2023 – 2024 : 160+4+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 164
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 495,22588
Başarı Sıralaması: 20.634
Kontenjan 2022: 160+4
Yerleşen 2022: 164
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 439,05579
Başarı Sıralaması : 17.001
Kontenjan 2021 : 150+4
Yerleşen 2021 : 154
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 500,07722
Başarı Sıralaması: 15.6
Kontenjan 2020 : 150+4
Yerleşen 2020 : 154
Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.